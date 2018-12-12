2018-12-12T12:49:57+03:00
Общество

В Халясавэе установили водоочистную станцию

Мощность оборудования позволит производить в сутки до 100 кубометров чистой воды
Алена Кульмухаметова
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Ямальцы получают чистую водуЯмальцы получают чистую водуФото: Татьяна Коркина
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Жители национального посёлка Халясавэй Пуровского района теперь пьют чистую воду. В селе установили модульную водоочистную станцию.

По информации специалистов, еë мощности хватит, чтобы бесперебойно обеспечивать чистой водой все дома отдаленного национального поселка.

- Для поселка это очень здорово, потому что бывшая станция находилась не в лучшем техническом состоянии, и производительность у нее слабая. Поселок растëт, в последние годы построено много домов, и мы должны обеспечить население чистой водой, - прокомментировал глава села Николай Малов.

Сейчас новое оборудование проходит проверку, а вода - контроль качественных показателей. Водоочистная станция автоматизирована, следить за ее работой будут два специалиста, которые пройдут соответствующее обучение.

Напомним, до конца годаблочно-модульные станции должны быть смонтированы также в Пуровске, Пурпе-1, Сывдарме и Харампуре.

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