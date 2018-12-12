2018-12-12T11:52:01+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое полицейские извлекли из желудка преступника улику

Он проглотил ее во время задержания
Алена Кульмухаметова
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Снова оказаться на скамье подсудимых житель Нового Уренгоя ужасно не хотел и потому проглотил улику при задержании. Но полицейских это не остановило.

По информации УМВД ЯНАО, 26 ноября у подъезда жилого дома был безработный ранее судимый мужчина. Во время задержания он проглотил пакетик. В больнице пакетик, в котором оказался порошок неизвестного происхождения, извлекли из желудка эндоскопом. Согласно проведенному исследованию, изъятое вещество является наркотиком растительного происхождения массой 0,39 грамма и наркотиком синтетического происхождения массой 0,33 грамма.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение наркотического средства в крупном размере».

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