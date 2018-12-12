2018-12-12T11:42:31+03:00
Общество

Крупные проекты Ямала обсудили Дмитрий Медведев и Дмитрий Артюхов

В округе сейчас происходят исторические события
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта правительства ЯНАОФото с сайта правительства ЯНАО
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Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провели двухстороннюю встречу на Ямале. Они обсудили темы социально-экономического развития арктического региона, а также реализации на территории округа масштабных инфраструктурных и инвестиционных проектов.

- Проект «Ямал СПГ, который ещё недавно казался фантастическим, вышел на те объёмы, на которые был рассчитан. Это большое событие для страны и шаг в развитии Ямало-Ненецкого автономного округа. У вас, кстати, совсем недавно ещё несколько крупных вводов было. Тем не менее, давайте погорим о тех проектах, которые реализуются, - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отметил, что в округе сейчас происходят исторические события. За неделю до вывода завода «Ямал СПГ» на полную мощность был запущен третий промысел Бованенковского месторождения.

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