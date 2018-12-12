Крупные проекты Ямала обсудили Дмитрий Медведев и Дмитрий Артюхов

12 Дек. 11:42 2018-12-12T11:42:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провели двухстороннюю встречу на Ямале. Они обсудили темы социально-экономического развития арктического региона, а также реализации на территории округа масштабных инфраструктурных и инвестиционных проектов.

- Проект «Ямал СПГ, который ещё недавно казался фантастическим, вышел на те объёмы, на которые был рассчитан. Это большое событие для страны и шаг в развитии Ямало-Ненецкого автономного округа. У вас, кстати, совсем недавно ещё несколько крупных вводов было. Тем не менее, давайте погорим о тех проектах, которые реализуются, - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отметил, что в округе сейчас происходят исторические события. За неделю до вывода завода «Ямал СПГ» на полную мощность был запущен третий промысел Бованенковского месторождения.