В Новом Уренгое судят предпринимателя за убийство партнёра из-за долга

12 Дек. 11:03 2018-12-12T11:05:12+03:00

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Убил, закопал на берегу реки и скрылся с места преступления в надежде, что о преступлении никто не узнает, предприниматель из Нового Уренгоя.

По информации Следственного комитета Ямала, 25 июля 2018 года в следственный отдел поступило сообщение по факту безвестного исчезновения 27-летнего местного жителя. Выяснилось, что пропавший не имел намерений выезжать за пределы Нового Уренгоя, а также внезапно прекратил общение с родственниками.

Отрабатывая версии исчезновения мужчины и его контакты, следствие вышло на предпринимателя из города Надым. Выяснилось, что 19 июля 2018 года он вместе с потерпевшим находился за городом на берегу реки. Между мужчинами произошел конфликт. Надымчанин ударил монтировкой несколько раз по голове новоуренгойца. Причиной ссоры стал долг, который потерпевший не торопился возвращать. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. Обвиняемый закопал тело в грунт и скрылся.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.