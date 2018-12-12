2018-12-12T11:05:12+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое судят предпринимателя за убийство партнёра из-за долга

Тело мужчины обнаружено у реки
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Фото с сайта СУ СК ЯНАОФото с сайта СУ СК ЯНАО
Изменить размер текста:

Убил, закопал на берегу реки и скрылся с места преступления в надежде, что о преступлении никто не узнает, предприниматель из Нового Уренгоя.

По информации Следственного комитета Ямала, 25 июля 2018 года в следственный отдел поступило сообщение по факту безвестного исчезновения 27-летнего местного жителя. Выяснилось, что пропавший не имел намерений выезжать за пределы Нового Уренгоя, а также внезапно прекратил общение с родственниками.

Отрабатывая версии исчезновения мужчины и его контакты, следствие вышло на предпринимателя из города Надым. Выяснилось, что 19 июля 2018 года он вместе с потерпевшим находился за городом на берегу реки. Между мужчинами произошел конфликт. Надымчанин ударил монтировкой несколько раз по голове новоуренгойца. Причиной ссоры стал долг, который потерпевший не торопился возвращать. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. Обвиняемый закопал тело в грунт и скрылся.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сбербанк обучил студентов ТюмГУ работе с проблемными активами
Дмитрий Артюхов подписал два важных соглашения для благополучия ямальцев
Ямал представит свою продукцию на Рождественской ярмарке в Санкт-Петербурге
В Ноябрьске появились два новых пешеходных перехода
В Надыме оленеводам задолжали 4 миллиона рублей
Половина школьников из числа коренных ямальцев изучают родной язык
На полтора года отправили в спецшколу трудного подростка из Муравленко
На Ямале льготники получат поддержку на утилизацию и вывоз мусора
Полицейский с Ямала остался без кителя, мешая мужу убить жену
В бюджете Ямала обнаружились дополнительные 14 миллиардов рублей
По вине курильщика в Ноябрьске погибли женщина и 2-летний ребёнок
Ямалец завоевал золото на чемпионате DigitalSkills-2018
В Надыме пьяными задержаны юные наркоторговцы
На Ямале из–за морозов закрывают зимники
За минувшие сутки на Ямале зарегистрировано 17 ДТП