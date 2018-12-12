Главный музей Ямала вновь признан лучшим в округе
Жители округа желают большей активности от отделов культуры
Фото с сайта правительства ЯНАО
Изменить размер текста:
Ямальцы на 98 процентов удовлетворены услугами оказания услуг организациями культуры. Такие данные предоставил общественный совет при департаменте культуры ЯНАО.
Лидером рейтинга второй год подряд становится Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс имени Шемановского.
Жители округа высказали предложения по совершенствованию работы организаций культуры. Чаще всего жители обращают внимание на дефицит мероприятий для детской и семейной аудитории. К примеру, окружному музею предлагается продолжить реализацию проектов «Арт-субботник» и «Неделя графики и дизайна в столице Ямала», увеличить число художественных выставок.