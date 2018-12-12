Главный музей Ямала вновь признан лучшим в округе

12 Дек. 10:36 2018-12-12T10:36:04+03:00

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Ямальцы на 98 процентов удовлетворены услугами оказания услуг организациями культуры. Такие данные предоставил общественный совет при департаменте культуры ЯНАО.

Лидером рейтинга второй год подряд становится Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс имени Шемановского.

Жители округа высказали предложения по совершенствованию работы организаций культуры. Чаще всего жители обращают внимание на дефицит мероприятий для детской и семейной аудитории. К примеру, окружному музею предлагается продолжить реализацию проектов «Арт-субботник» и «Неделя графики и дизайна в столице Ямала», увеличить число художественных выставок.