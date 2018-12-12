В Сабетте «Ямал СПГ» запустили на полную мощность

12 Дек. 09:53 2018-12-13T08:36:26+03:00

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Старт процессу отгрузки партии СПГ на танкер-газовоз «Кристоф де Маржери», полученной на третьей технологической линии арктического завода, дал лично Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Накануне в Сабетте губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон приняли участие в церемонии вывода проекта «Ямал СПГ» на производственную мощность – 16,5 млн т сжиженного природного газа в год.

Глава арктического региона Дмитрий Артюхов отметил, что увеличение мощности завода по производству сжиженного природного газа в Сабетте имеет огромное значение для развития социально-экономической сферы региона и укрепления экономического статуса страны.

- «Ямал СПГ» в настоящий момент является крупнейшим в России заводом СПГ, совокупная доля которого составляет около пяти процентов мирового рынка СПГ, – отметил Леонид Михельсон. – Мы полагаем, что в дальнейшем «Ямал СПГ» будет ориентиром для мировой газовой отрасли с точки зрения сроков реализации проектов. Он позволил компании стать одним из основных игроков на глобальном рынке СПГ. Наши достижения открывают дорогу к созданию крупномасштабного кластера СПГ на базе традиционных ресурсов природного газа полуостровов Ямал и Гыдан, способствуя достижению нашей стратегической цели по производству 55-60 млн тонн СПГ в год к 2030 году.

Отметим, что запуск третьей технологической линии завода «Ямал СПГ» мощностью – 5,5 млн т сжиженного природного газа в год был произведён со значительным опережением первоначального графика.