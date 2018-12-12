2018-12-13T08:36:26+03:00
Общество

В Сабетте «Ямал СПГ» запустили на полную мощность

Завод является крупнейшим в России заводом СПГ
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Фото с сайта правительства ЯНАОФото с сайта правительства ЯНАО
Изменить размер текста:

Старт процессу отгрузки партии СПГ на танкер-газовоз «Кристоф де Маржери», полученной на третьей технологической линии арктического завода, дал лично Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Накануне в Сабетте губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон приняли участие в церемонии вывода проекта «Ямал СПГ» на производственную мощность – 16,5 млн т сжиженного природного газа в год.

Глава арктического региона Дмитрий Артюхов отметил, что увеличение мощности завода по производству сжиженного природного газа в Сабетте имеет огромное значение для развития социально-экономической сферы региона и укрепления экономического статуса страны.

- «Ямал СПГ» в настоящий момент является крупнейшим в России заводом СПГ, совокупная доля которого составляет около пяти процентов мирового рынка СПГ, – отметил Леонид Михельсон. – Мы полагаем, что в дальнейшем «Ямал СПГ» будет ориентиром для мировой газовой отрасли с точки зрения сроков реализации проектов. Он позволил компании стать одним из основных игроков на глобальном рынке СПГ. Наши достижения открывают дорогу к созданию крупномасштабного кластера СПГ на базе традиционных ресурсов природного газа полуостровов Ямал и Гыдан, способствуя достижению нашей стратегической цели по производству 55-60 млн тонн СПГ в год к 2030 году.

Отметим, что запуск третьей технологической линии завода «Ямал СПГ» мощностью – 5,5 млн т сжиженного природного газа в год был произведён со значительным опережением первоначального графика.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сбербанк обучил студентов ТюмГУ работе с проблемными активами
Дмитрий Артюхов подписал два важных соглашения для благополучия ямальцев
Ямал представит свою продукцию на Рождественской ярмарке в Санкт-Петербурге
В Ноябрьске появились два новых пешеходных перехода
В Надыме оленеводам задолжали 4 миллиона рублей
Половина школьников из числа коренных ямальцев изучают родной язык
На полтора года отправили в спецшколу трудного подростка из Муравленко
На Ямале льготники получат поддержку на утилизацию и вывоз мусора
Полицейский с Ямала остался без кителя, мешая мужу убить жену
В бюджете Ямала обнаружились дополнительные 14 миллиардов рублей
По вине курильщика в Ноябрьске погибли женщина и 2-летний ребёнок
Ямалец завоевал золото на чемпионате DigitalSkills-2018
В Надыме пьяными задержаны юные наркоторговцы
На Ямале из–за морозов закрывают зимники
За минувшие сутки на Ямале зарегистрировано 17 ДТП