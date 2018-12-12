На Ямале воспитателя интерната судят за изнасилование четырёх девочек

12 Дек. 09:35 2018-12-12T09:35:49+03:00

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Два года приставал к воспитанницам взрослый сотрудник интерната. Одними словами дело не завершилось.

По информации следственного комитета Ямала, накануне завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении воспитателя Тазовской школы-интерната. Мужчина обвиняется в насильственных действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния несовершеннолетней потерпевшей.

В марте 2015 года и в период с сентября по декабрь 2017 года 59-летний младший воспитатель интерната развращал четырех воспитанниц.

О преступлении руководству школы-интерната сообщила мама одной из потерпевших, которой дочь пожаловалась на происходящее. Следствием выявлено 5 эпизодов преступлений, совершенных в отношении девочек, не достигших 12-ти и 14-летнего возраста.

Эксперты определили, что мужчина вменяем и отдавал отчет своим действиям.

В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств, подтверждающих вину мужчины, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет в ближайшие дни направлено в суд для рассмотрения по существу.