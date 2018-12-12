2018-12-12T08:59:20+03:00
Происшествия

Два жителя Надыма перевели мошенникам 41 тысячу рублей

Горожан призывают к бдительность
Алена Кульмухаметова
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Доверчивость ямальцев давно не удивляет полицейских. Жители округа переводят деньги преступникам десятками и даже сотнями тысяч рублей, а потом идут в полицию.

Так, 7 декабря текущего года в полицию обратилась жительница Надыма. Она рассказала, что ее брату позвонила якобы сотрудница банка и пояснила, что ему начислены бонусные баллы в размере более 8 тысяч рублей. Чтобы воспользоваться бонусами, неизвестная предложила мужчине предоставить номер банковской карты для их зачисления на счет. Не имея в тот момент своей карты на руках, надымчанин обратился за помощью к сестре. Женщина назвала злоумышленникам свои паспортные данные, номер банковской карты, пароль и три цифры на оборотной стороне карты. После списания со счета банковской карты более 9 тысяч рублей, потерпевшая обратилась в полицию.

Другой случай произошёл с надымчанином 9 декабря. Мужчина нашел в сети Интернет объявление о продаже деталей к фотоаппарату стоимостью 33 тысяч рублей. В ходе общения с лжепродавцом потерпевший согласился перевести деньги на указанные незнакомцем реквизиты банковской карты. Получив перевод, продавец перестал выходить на связь с заявителем. В результате мошеннических действий потерпевшему причинен ущерб на сумму 33 тысяч рублей.

По вышеуказанным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

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