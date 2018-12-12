2018-12-12T08:45:57+03:00
Общество

Подростки соревновались с ветеринарами на чемпионате «Молодые профессионалы»

Ямальский ветеринарный дебют в 2018 году выдался очень удачным
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Фото с сайта правительства ЯНАОФото с сайта правительства ЯНАО
Изменить размер текста:

В Ямальском полярном агроэкономическом техникуме стартовал IV региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в компетенции «ветеринария».

В этом году появилась отдельная номинация для юниоров – ребят 14-16 лет. Всего на старт вышли десять конкурсантов – по пять студентов техникума – с 1 по 3 курс и по пять юниоров – воспитанников салехардского Центра детского творчества «Надежда».

Взрослым конкурсантам, по условиям чемпионата, будет необходимо выполнить 14 заданий, юниорам – 10 в трёх различных модулях. Специально для профессиональных соревнований в техникум доставили телёнка, овцу, кроликов и птиц. За каждое выполненное задание участникам выставляются баллы, которые заносятся в специальную систему.

По итогам чемпионата в каждой из двух групп будет определено по три призёра. Ребята, занявшие первые места, отправятся на отборочный чемпионат, который состоится в марте 2019 года в Великом Новгороде – там будет разыгрываться путёвка на национальный финал ветеринарных состязаний, запланированных на май в Казани.

Напомним, ямальский ветеринарный дебют в 2018 году выдался очень удачным – студентка техникума Анастасия Горелова по итогам отборочного тура национального финала попала в десятку лучших молодых ветеринаров страны.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сбербанк обучил студентов ТюмГУ работе с проблемными активами
Дмитрий Артюхов подписал два важных соглашения для благополучия ямальцев
Ямал представит свою продукцию на Рождественской ярмарке в Санкт-Петербурге
В Ноябрьске появились два новых пешеходных перехода
В Надыме оленеводам задолжали 4 миллиона рублей
Половина школьников из числа коренных ямальцев изучают родной язык
На полтора года отправили в спецшколу трудного подростка из Муравленко
На Ямале льготники получат поддержку на утилизацию и вывоз мусора
Полицейский с Ямала остался без кителя, мешая мужу убить жену
В бюджете Ямала обнаружились дополнительные 14 миллиардов рублей
По вине курильщика в Ноябрьске погибли женщина и 2-летний ребёнок
Ямалец завоевал золото на чемпионате DigitalSkills-2018
В Надыме пьяными задержаны юные наркоторговцы
На Ямале из–за морозов закрывают зимники
За минувшие сутки на Ямале зарегистрировано 17 ДТП