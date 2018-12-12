Подростки соревновались с ветеринарами на чемпионате «Молодые профессионалы»

12 Дек. 08:45 2018-12-12T08:45:57+03:00

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В Ямальском полярном агроэкономическом техникуме стартовал IV региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в компетенции «ветеринария».

В этом году появилась отдельная номинация для юниоров – ребят 14-16 лет. Всего на старт вышли десять конкурсантов – по пять студентов техникума – с 1 по 3 курс и по пять юниоров – воспитанников салехардского Центра детского творчества «Надежда».

Взрослым конкурсантам, по условиям чемпионата, будет необходимо выполнить 14 заданий, юниорам – 10 в трёх различных модулях. Специально для профессиональных соревнований в техникум доставили телёнка, овцу, кроликов и птиц. За каждое выполненное задание участникам выставляются баллы, которые заносятся в специальную систему.

По итогам чемпионата в каждой из двух групп будет определено по три призёра. Ребята, занявшие первые места, отправятся на отборочный чемпионат, который состоится в марте 2019 года в Великом Новгороде – там будет разыгрываться путёвка на национальный финал ветеринарных состязаний, запланированных на май в Казани.

Напомним, ямальский ветеринарный дебют в 2018 году выдался очень удачным – студентка техникума Анастасия Горелова по итогам отборочного тура национального финала попала в десятку лучших молодых ветеринаров страны.