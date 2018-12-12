2018-12-12T07:57:07+03:00
Происшествия

За минувшие сутки на дорогах Ямала в 17 ДТП пострадали 3 человека

Два выезда на встречку привели к авариям
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта Госавтоинспекции ЯНАОФото с сайта Госавтоинспекции ЯНАО
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Снегопады и скользкие трассы становятся ловушкой для водителей. Каждые сутки на Ямале происходят в среднем два десятка ДТП.

Так, массовое ДТП случилось 11 декабря в 17 часов 23 минут на автодороге № 11 города Ноябрьск. Водитель автомобиля «ВАЗ» при повороте налево выехал на встречку, где столкнулся с «CНЕVROLET». От удара автомобиль «CНЕVROLET» отбросило на соседнюю полосу, где произошло столкновение с автомобилем «TOYOTA». Водители автомобилей «ВАЗ» и «CНЕVROLET» получили телесные травмы.

В этот же день в 18 часов 36 минут, водитель автомобиля «OPEL», двигаясь по улице Центральная Магистраль города Новый Уренгой, выехал на встречку, где совершил столкновение с автомобилем «DAEWOO». Вследствие происшествия, водитель автомобиля «DAEWOO» получил телесные повреждения.

По данным Госавтоинспекции ЯНАО, за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 17 ДТП, в результате которых 3 человека травмированы.

С начала 2018 года на ямальских дорогах в 5334 зарегистрированных ДТП погибли 38 человек, в их числе 3 ребенка и 565 человек травмированы, в их числе 63 несовершеннолетних.

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