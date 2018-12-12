2018-12-12T07:14:10+03:00
Общество

Погода на Ямале 12 декабря: облачно и небольшой снег

В округе сегодня значительно потеплеет
Алена Кульмухаметова
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На Ямале сегодня потеплелоНа Ямале сегодня потеплелоФото: Татьяна Коркина
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В Салехарде облачно и небольшой снег. Ветер северо-западный, западный 3-7 метров в секунду. Температура воздуха: -7,-9 градусов.

В Ноябрьске облачная погода и небольшой снег. Ветер юго-западный, западный 6-10 метров в секунду. Температура воздуха: -16, -9 градусов.

В Новом Уренгое облачная погода и небольшой снег. Ветер южный, западный 5-7 метров в секунду. Температура воздуха: -11, -5 градусов.

В Надыме пасмурно и небольшой снег. Ветер южный, западный 5-9 метров в секунду. Температура воздуха: -12, -4 градуса.

В Лабытнанги облачная погода и снегопад. Ветер северо-западный, западный 4-8 метров в секунду. Температура воздуха: -6, -9 градусов.

В Тарко-Сале облачная погода и снегопад. Ветер южный, юго-западный, западный 5-8 метров в секунду. Температура воздуха: -13. -7 градусов.

В Муравленко облачная погода и снегопад. Ветер юго-западный, западный 7-11 метров в секунду. Температура воздуха: -16, -8 градусов.

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