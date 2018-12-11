2018-12-11T15:31:55+03:00
Общество

Десять деревянных особняков получили ямальцы от государства с начала года

Подать заявления на дома можно после новогодних праздников
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта правительства ЯНАОФото с сайта правительства ЯНАО
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Жители Ямала могут построить жилой дом из деревянных домокомплектов местного производства с государственной поддержкой.

По информации портала правительства, с начала действия программы уже 19 семей воспользовались этой возможностью, 10 из них участвовали в мероприятиях в 2018 году. Большая часть из них уже получили домокомплекты, теперь за три года им нужно построить новые индивидуальные дома. Остальные семьи ждут поставку в ближайшее время.

Очередная заявочная кампания стартует в первом квартале 2019 года, подать документы можно будет в муниципалитет по месту жительства.

Отметим, что индивидуальное жилищное строительство в округе развивается и поддерживается государством. В период с 2010 года по настоящее время на Ямале введена в эксплуатацию 251 тыс. м2 индивидуального жилья. С начала этого года ямальские граждане ввели уже 23,8 тыс. м2, а это 183 новых частных жилых дома в округе.

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