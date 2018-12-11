2018-12-11T14:54:15+03:00
Общество

Квартиру ноябрянина обесточили за долги без предупреждения

Он обратился в прокуратуру
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Житель Ноябрьска был крайне удивлён, когда остался в его квартире внезапно погас свет. Мужчина обратился в прокуратуру.

Прокуратура установила, что заявитель и члены его семьи являются собственниками квартиры, расположенной в мкр.Вынгапуровский Ноябрьска.

Ресурсоснабжающей организацией в многоквартирном доме, где проживает заявитель, является АО «ВТВК».

Вопреки требованиям Жилищного кодекса РФ, Правил предоставления коммунальных услуг АО «ВТВК» приостановило подачу электроэнергии в квартиру заявителя без предупреждения.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой города в адрес руководства АО «ВТВК» внесено представление, подача электроэнергии незамедлительно возобновлена, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сбербанк обучил студентов ТюмГУ работе с проблемными активами
Дмитрий Артюхов подписал два важных соглашения для благополучия ямальцев
Ямал представит свою продукцию на Рождественской ярмарке в Санкт-Петербурге
В Ноябрьске появились два новых пешеходных перехода
В Надыме оленеводам задолжали 4 миллиона рублей
Половина школьников из числа коренных ямальцев изучают родной язык
На полтора года отправили в спецшколу трудного подростка из Муравленко
На Ямале льготники получат поддержку на утилизацию и вывоз мусора
Полицейский с Ямала остался без кителя, мешая мужу убить жену
В бюджете Ямала обнаружились дополнительные 14 миллиардов рублей
По вине курильщика в Ноябрьске погибли женщина и 2-летний ребёнок
Ямалец завоевал золото на чемпионате DigitalSkills-2018
В Надыме пьяными задержаны юные наркоторговцы
На Ямале из–за морозов закрывают зимники
За минувшие сутки на Ямале зарегистрировано 17 ДТП