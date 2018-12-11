Квартиру ноябрянина обесточили за долги без предупреждения

11 Дек. 14:54 2018-12-11T14:54:15+03:00

Он обратился в прокуратуру

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Житель Ноябрьска был крайне удивлён, когда остался в его квартире внезапно погас свет. Мужчина обратился в прокуратуру.

Прокуратура установила, что заявитель и члены его семьи являются собственниками квартиры, расположенной в мкр.Вынгапуровский Ноябрьска.

Ресурсоснабжающей организацией в многоквартирном доме, где проживает заявитель, является АО «ВТВК».

Вопреки требованиям Жилищного кодекса РФ, Правил предоставления коммунальных услуг АО «ВТВК» приостановило подачу электроэнергии в квартиру заявителя без предупреждения.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой города в адрес руководства АО «ВТВК» внесено представление, подача электроэнергии незамедлительно возобновлена, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.