2018-12-11T14:26:31+03:00
Общество

В аэропорту Нового Уренгоя заработал новый грузовой терминал

Он оптимизирует процессы и ускорит процесс
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта правительства ЯНАОФото с сайта правительства ЯНАО
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Автоматизированная система управления AsNextCargo внедрена в промышленную эксплуатацию в грузовом терминале аэропорта Нового Уренгоя. Об этом сообщили в департаменте стратегических коммуникаций ООО «Уренгойаэроинвест».

Система охватывает все аспекты производственной деятельности грузового авиатерминала и комплексно решает задачи его служб: планирование, учёт, контроль и анализ авиатранспортных процессов.

Для максимально эффективного использования системы сотрудники, в чьей работе необходимо знание AsNextCargo, прошли обучение. Благодаря использованию современного программного обеспечения уменьшается время на обработку грузов, автоматизированы обслуживание грузов и почты, продажа грузовых перевозок, формирование требуемой отчётности и взаимной связи всех сегментов грузовой авиаперевозки.

Отметим, за 11 месяцев этого года грузовой терминал аэропорта обработал порядка 3,5 тысяч тонн грузов и более 150 тонн почты.

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