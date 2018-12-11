В аэропорту Нового Уренгоя заработал новый грузовой терминал

11 Дек. 14:26 2018-12-11T14:26:31+03:00

Он оптимизирует процессы и ускорит процесс

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Автоматизированная система управления AsNextCargo внедрена в промышленную эксплуатацию в грузовом терминале аэропорта Нового Уренгоя. Об этом сообщили в департаменте стратегических коммуникаций ООО «Уренгойаэроинвест».

Система охватывает все аспекты производственной деятельности грузового авиатерминала и комплексно решает задачи его служб: планирование, учёт, контроль и анализ авиатранспортных процессов.

Для максимально эффективного использования системы сотрудники, в чьей работе необходимо знание AsNextCargo, прошли обучение. Благодаря использованию современного программного обеспечения уменьшается время на обработку грузов, автоматизированы обслуживание грузов и почты, продажа грузовых перевозок, формирование требуемой отчётности и взаимной связи всех сегментов грузовой авиаперевозки.

Отметим, за 11 месяцев этого года грузовой терминал аэропорта обработал порядка 3,5 тысяч тонн грузов и более 150 тонн почты.