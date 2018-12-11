В аэропорту Нового Уренгоя заработал новый грузовой терминал
Автоматизированная система управления AsNextCargo внедрена в промышленную эксплуатацию в грузовом терминале аэропорта Нового Уренгоя. Об этом сообщили в департаменте стратегических коммуникаций ООО «Уренгойаэроинвест».
Система охватывает все аспекты производственной деятельности грузового авиатерминала и комплексно решает задачи его служб: планирование, учёт, контроль и анализ авиатранспортных процессов.
Для максимально эффективного использования системы сотрудники, в чьей работе необходимо знание AsNextCargo, прошли обучение. Благодаря использованию современного программного обеспечения уменьшается время на обработку грузов, автоматизированы обслуживание грузов и почты, продажа грузовых перевозок, формирование требуемой отчётности и взаимной связи всех сегментов грузовой авиаперевозки.
Отметим, за 11 месяцев этого года грузовой терминал аэропорта обработал порядка 3,5 тысяч тонн грузов и более 150 тонн почты.