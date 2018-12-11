2018-12-11T13:59:12+03:00
Происшествия

Пенсионер из Салехарда торговал водкой из автомобиля

Мужчину задержали во время рейда
Алена Кульмухаметова
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Дважды был пойман на продаже алкоголя в розницу пенсионер из столицы Арктического региона. Штраф в 15 тысяч рублей мужчину не остановил.

По информации УМВД ЯНАО, в августе текущего года участковыми Салехарда выявлен 63-летний местный житель, который ночью из салона автомобиля торговал водкой.

Выяснилось, что в мае 2018 года этот мужчина привлекался к административной ответственности по статье «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическим лицом». По решению Салехардского мирового суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

Теперь в отношение горе-бизнесмена возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно».

Ему грозит наказание в виде штрафа до 80 000 рублей либо исправительных работ на срок до года.

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