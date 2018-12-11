Мост через реку Пур построят в 150 метрах от понтонной переправы

11 Дек. 13:43 2018-12-11T13:43:49+03:00

Соглашение о начале строительства подпишут до конца года

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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов объявил, что строительство моста через реку Пур между Уренгоем и Коротчаево начнëтся в ближайшее время. Уже до конца текущего года будет подписано концессионное соглашение о начале строительства объекта.

Для строительства моста из трëх участков был выбран оптимальный вариант: в 150-ти метрах от действующей понтонно-мостовой переправы предприятия "Ямбургтранссервис". Сейчас завершается оформление документов по постановке на кадастровый учëт земельных участков береговой зоны, где будет расположен новый объект.

- Приняты меры по освобождению земельных участков от рекламных конструкций, балков, расторгнуты договоры аренды земельных участков с предприятиями, которые ранее их занимали, - сообщил ведущий специалист по архитектуре и градостроительству местной администрации Сергей Афанасьев.

Проект объекта был разработан Санкт-Петербургской компанией "Ленпромтранспроект" и рассмотрен жителями посëлка на общественных слушаниях. Основные характеристики будущего моста: двустороннее движение, ширина проезжей части 7 метров, уличное освещение и пешеходный переход.

Официальный старт реализации проекта губернатор округа Дмитрий Артюхов дал 4 декабря в своем ежегодном послании.

Отметим, что сейчас жители посëлка пользуются понтонной переправой, ограничивающей возможности передвижения в межсезонье. Основными пользователями понтонной переправы являются предприятия нефтегазового комплекса, строительные компании, а также обслуживающие их организации. В период ледостава и ледохода поставку грузов на объекты осуществить можно только водным или воздушным путëм. Летом происходят задержки, несколько раз в день понтоны раздвигают для пропуска судов. Новый мост обеспечит круглогодичное бесперебойное транспортное сообщение.