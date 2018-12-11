Мост через реку Пур построят в 150 метрах от понтонной переправы
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов объявил, что строительство моста через реку Пур между Уренгоем и Коротчаево начнëтся в ближайшее время. Уже до конца текущего года будет подписано концессионное соглашение о начале строительства объекта.
Для строительства моста из трëх участков был выбран оптимальный вариант: в 150-ти метрах от действующей понтонно-мостовой переправы предприятия "Ямбургтранссервис". Сейчас завершается оформление документов по постановке на кадастровый учëт земельных участков береговой зоны, где будет расположен новый объект.
- Приняты меры по освобождению земельных участков от рекламных конструкций, балков, расторгнуты договоры аренды земельных участков с предприятиями, которые ранее их занимали, - сообщил ведущий специалист по архитектуре и градостроительству местной администрации Сергей Афанасьев.
Проект объекта был разработан Санкт-Петербургской компанией "Ленпромтранспроект" и рассмотрен жителями посëлка на общественных слушаниях. Основные характеристики будущего моста: двустороннее движение, ширина проезжей части 7 метров, уличное освещение и пешеходный переход.
Официальный старт реализации проекта губернатор округа Дмитрий Артюхов дал 4 декабря в своем ежегодном послании.
Отметим, что сейчас жители посëлка пользуются понтонной переправой, ограничивающей возможности передвижения в межсезонье. Основными пользователями понтонной переправы являются предприятия нефтегазового комплекса, строительные компании, а также обслуживающие их организации. В период ледостава и ледохода поставку грузов на объекты осуществить можно только водным или воздушным путëм. Летом происходят задержки, несколько раз в день понтоны раздвигают для пропуска судов. Новый мост обеспечит круглогодичное бесперебойное транспортное сообщение.