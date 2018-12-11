2018-12-11T12:46:46+03:00
Происшествия

Молодой житель Тарко-Сале, не желая идти на допрос, ударил полицейского

Настойчивость стража порядка ему не понравилась
Алена Кульмухаметова
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Два года лишения свободы и штраф в размере 30 тысяч рублей получил 27-летний житель Тарко-Сале за насилие в отношение полицейского.

По данным УМВД ЯНАО, в феврале 2018 года сотрудники полиции должны были доставить в качестве свидетеля по уголовному делу жителя Тарко-Сале. Установив его местонахождение, полицейские предложили мужчине проследовать в отдел полиции для допроса. Однако таркосалинец, не желая подчиняться требованиям сотрудника полиции ударил стража порядка.

В отношении буяна возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

В декабре 2018 года Пуровский районный суд признал ранее судимого подозреваемого виновным и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с взысканием компенсации за моральный вред в размере 30 тысяч рублей в пользу сотрудника полиции.

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