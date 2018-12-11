В Ноябрьске случилось нашествие лисиц

11 Дек. 12:18 2018-12-11T12:18:33+03:00

Горожане видят их по всему городу

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Видят, фотографируют и даже подкармливают рыжих плутовок жители Ноябрьска. Лисицы заполонили город в поисках пропитания и почти не боятся людей.

Фотографиями и видео кадрами встреч с дикими животными горожане делятся в социальных сетях. Лисы замечены около пожарной охраны.

Фото из соцсети ВКонтакте

Там плутовку замечают не первый раз и уже считают ее своей. Также они бродят на наливной, на базе СМС, КС-1, а также детских и дворовых площадках, просто на улицах города.

Фото из соцсети ВКонтакте

Одни горожане беспокоятся, что лисиц могут застрелить. Другие отмечают, что диких животных стало больше, чем бродячих животных, что вызывает опасение.

- И вот опять! Кормим диких животных, а итог будет столь же плачевным, как с мишкой. Люди сами виноваты, зачем приманивать к городу? Лисы сейчас привыкнут и начнут наглеть, - выражает здравую позицию Виктория в группе "Происшествия Ноябрьск" в соцсети ВКонтакте.

Между тем, ветеринарная служба предупреждает, что лисы являются переносчиками бешенства и несут потенциальную угрозу ноябрянам.