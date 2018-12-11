В Ноябрьске случилось нашествие лисиц
Видят, фотографируют и даже подкармливают рыжих плутовок жители Ноябрьска. Лисицы заполонили город в поисках пропитания и почти не боятся людей.
Фотографиями и видео кадрами встреч с дикими животными горожане делятся в социальных сетях. Лисы замечены около пожарной охраны.
Фото из соцсети ВКонтакте
Там плутовку замечают не первый раз и уже считают ее своей. Также они бродят на наливной, на базе СМС, КС-1, а также детских и дворовых площадках, просто на улицах города.
Фото из соцсети ВКонтакте
Одни горожане беспокоятся, что лисиц могут застрелить. Другие отмечают, что диких животных стало больше, чем бродячих животных, что вызывает опасение.
- И вот опять! Кормим диких животных, а итог будет столь же плачевным, как с мишкой. Люди сами виноваты, зачем приманивать к городу? Лисы сейчас привыкнут и начнут наглеть, - выражает здравую позицию Виктория в группе "Происшествия Ноябрьск" в соцсети ВКонтакте.
Между тем, ветеринарная служба предупреждает, что лисы являются переносчиками бешенства и несут потенциальную угрозу ноябрянам.