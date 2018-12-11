2018-12-11T12:18:33+03:00
Общество

В Ноябрьске случилось нашествие лисиц

Горожане видят их по всему городу
Алена Кульмухаметова
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Видят, фотографируют и даже подкармливают рыжих плутовок жители Ноябрьска. Лисицы заполонили город в поисках пропитания и почти не боятся людей.

Фотографиями и видео кадрами встреч с дикими животными горожане делятся в социальных сетях. Лисы замечены около пожарной охраны.

Фото из соцсети ВКонтакте

Фото из соцсети ВКонтакте

Там плутовку замечают не первый раз и уже считают ее своей. Также они бродят на наливной, на базе СМС, КС-1, а также детских и дворовых площадках, просто на улицах города.

Фото из соцсети ВКонтакте

Фото из соцсети ВКонтакте

Одни горожане беспокоятся, что лисиц могут застрелить. Другие отмечают, что диких животных стало больше, чем бродячих животных, что вызывает опасение.

- И вот опять! Кормим диких животных, а итог будет столь же плачевным, как с мишкой. Люди сами виноваты, зачем приманивать к городу? Лисы сейчас привыкнут и начнут наглеть, - выражает здравую позицию Виктория в группе "Происшествия Ноябрьск" в соцсети ВКонтакте.

Между тем, ветеринарная служба предупреждает, что лисы являются переносчиками бешенства и несут потенциальную угрозу ноябрянам.

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