Сотрудница банка оставила жительницу Муравленко без сбережений

11 Дек. 11:59 2018-12-11T11:59:36+03:00

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Неожиданный звонок сотрудницы банка всполошил жительницу Ямала. Опасаясь за сохранность средств на банковской карте, она назвала все личные данные.

Как сообщает УМВД ЯНАО, 6 декабря на мобильный телефон жительницы Муравленко позвонила неизвестная женщина, которая представилась работником банка и сообщила, что с банковской карты заявительницы пытаются провести платеж за покупку. Далее выполняя указания лжесотрудника банка, заявительница продиктовала реквизиты своей банковской карты и пароли, которые приходили в смс-сообщении, после чего произошло списание более 12 тысяч рублей. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».