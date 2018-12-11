2018-12-11T11:42:43+03:00
Общество

В тундре Ямала открыты две кочевые группы для дошкольников

Почти сотня тундровичков посещает детский сад
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта администрации Пуровского районаФото с сайта администрации Пуровского района
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Две новые кочевые дошкольные группы открыты в Пуровском районе.

Так, в Харампуровской тундре для ребятишек стойбища Часелька организовали группу специалисты детсада «Росинка», а в стойбище Айваседо свой филиал открыл ханымейский детсад «Солнышко».

Кочевую группу кратковременного пребывания воспитанников детсада «Росинка» назвали «Бурундучок». Стойбище расположено на расстоянии 90 километров от деревни Харампур, в настоящее время группу посещают семь юных тундровиков в возрасте от 2 до 7 лет.

На территории ханымейских угодий Пяко-Пуровской общины появилась кочевая группа «Белочка». УЕё также посещают семь воспитанников в возрасте от 1 до 8 лет.

Напомним, кочевое образование активно развивается в районе: в тундре успешно работают восемь кочевых групп, одна из которых открыта год назад в 11-ой оленеводческой бригаде Самбургской тундры. Всего кочевым образованием было охвачено 68 детей, теперь к ним прибавилось еще 14 ребят.

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