Следователи Ноябрьска изучают причины стрельбы из табельного оружия в тубдиспансере

11 Дек. 11:00 2018-12-11T11:01:58+03:00

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Один ранен, другой убит – это не результаты дуэли. Жуткая ситуация произошла в тубдиспансере Ноябрьска между пациентами и полицейским.

Следователи Ноябрьска возбудили уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в применении насилия в отношении представителя власти.

По информации СУ СК ЯНАО, 8 декабря в микрорайоне Вынгапуровский города Ноябрьск в помещении туберкуленого отделения Ноябрьской ЦГБ двое мужчин, проходивших стационарное лечение, распивали спиртные напитки. Сотрудники больницы обратились за помощью в дежурную часть полиции. Прибывший на место происшествия участковый потребовал от мужчин прекратить правонарушение, но в ответ 35-летний подозреваемый избил стража порядка. После этого второй мужчина также набросился на участкового. Сотрудник полиции открыл стрельбу по нападавшим. От полученного ранения один из мужчин скончался на месте происшествия.

В настоящее время следствием проводится комплекс необходимых мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В отношении сотрудника полиции проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.