2018-12-11T10:25:39+03:00
Общество

В правительстве Ямала новый заместитель губернатора

Он сменил Михаила Кагана
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта правительства ЯНАОФото с сайта правительства ЯНАО
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Аркадий Бессонов назначен заместителем губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. К своим новым обязанностям он приступает с сегодняшнего дня.

По информации пресс-службы правительства ЯНАО, на этом посту он сменил Михаила Кагана, который работал в ямальском правительстве последние три года. С 11 декабря он назначен главным федеральным инспектором в Свердловской области.

Аркадий Бессонов будет курировать правоохранительные органы, службу технадзора и деятельность двух окружных ведомств: департамента гражданской защиты и пожарной безопасности и департамента по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции.

Аркадий Бессонов последние 16 лет он живёт и трудится в регионе. В Салехард приехал в 2002 году. Сначала работал заместителем начальника главного управления МЧС России по ЯНАО, а затем возглавил ведомство.

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