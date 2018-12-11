В правительстве Ямала новый заместитель губернатора
Аркадий Бессонов назначен заместителем губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. К своим новым обязанностям он приступает с сегодняшнего дня.
По информации пресс-службы правительства ЯНАО, на этом посту он сменил Михаила Кагана, который работал в ямальском правительстве последние три года. С 11 декабря он назначен главным федеральным инспектором в Свердловской области.
Аркадий Бессонов будет курировать правоохранительные органы, службу технадзора и деятельность двух окружных ведомств: департамента гражданской защиты и пожарной безопасности и департамента по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции.
Аркадий Бессонов последние 16 лет он живёт и трудится в регионе. В Салехард приехал в 2002 году. Сначала работал заместителем начальника главного управления МЧС России по ЯНАО, а затем возглавил ведомство.