Житель Нового Уренгоя перевёл мошенникам за несуществующие авиабилеты 30 тысяч рублей

11 Дек. 09:58 2018-12-11T09:58:50+03:00

Цены на перелёт были очень демократичными

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Всё чаще жители Ямала сталкиваются с мошенниками при покупке авиабилетов. Так, 7 декабря в полицию обратился житель Нового Уренгоя с заявлением о мошенничестве.

Мужчина в сети Интернет на одном из сайтов увидел объявление о продаже авиабилетов по заниженной стоимости. Оформив заявку на покупку авиабилета, он перевел со своей карты на счет злоумышленников 30 700 рублей. Однако до настоящего времени электронные билеты не получены, деньги не возвращены.

Мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

По данному факту поводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.