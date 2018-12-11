В Ноябрьске на время новогодних мероприятий ввели противопожарный режим

11 Дек. 09:33 2018-12-11T09:33:24+03:00

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Точки продажи фейерверков и петард в Ноябрьске подвергнут тщательной проверке. Об этом рассказал и.о. начальника отдела пожарной безопасности города ГО и ЧС Александр Черноволиков.

Уже с 14 декабря и по 15 января в Ноябрьске вводится особый противопожарный режим.

- В этот период, как правило, наблюдается высокая нагрузка на электрические сети, люди пользуются обогревателями, гирляндами. Мы рекомендуем в это время особенно осторожно пользоваться электроприборами, не оставлять их включенными без присмотра и приобретать фейерверки только в сертифицированных магазинах, - прокомментировал Александр Черноволиков.

По данным «Ноябрьск 24», площадки для запуска фейрверков будут готовы к 24 декабря. Их всего шесть. Это территории на улице Школьной – в районе бывшего автовокзала, рядом с лыжной базой, рядом со спортивным комплексом у перекрестка проспекта Мира и улицы Изыскателей, в районе перекрестка улиц Изыскателей и 40 лет Победы. В Вынгапуровском для запуска фейерверков выделили площадку возле центра досуга на улице Дружбы.