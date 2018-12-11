2018-12-11T08:58:14+03:00
Происшествия

Житель Муравленко не послушал мошенника и пошёл в полицию

Бдительность спасла его сбережения
Алена Кульмухаметова
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Мошенник не смог поживиться на доверии ямальца. Мужчина раскусил сразу замыслы преступника и отправился в полицию.

При проведении проверки полицейские Муравленко установили, что на интернет-сайте мужчина опубликовал объявление о продаже автомобиля, после чего ему позвонил неизвестный мужчина, который пытался договориться о встрече по вопросу покупки. Злоумышленник в ходе разговора попросил купить алкоголь и перевести на неизвестный номер телефона 3 тысяч рублей, пообещав расплатиться при встрече. Мужчина понял, что в отношении него совершаются мошеннические действия, обратился в полицию

По данному факту отделением дознания возбуждено уголовное дело статье «Мошенничество».

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