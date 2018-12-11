2018-12-11T08:35:53+03:00
Общество

В Салехарде вновь говорили о коррупции

Семинар посетили представители разных регионов России
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Фото с сайта правительства ЯНАОФото с сайта правительства ЯНАО
Изменить размер текста:

В столице Арктического региона прошли мероприятия, посвящённые Международному дню борьбы с коррупцией.

По информации портала правительства ЯНАО, в программе – межрегиональный семинар-совещание, «круглые столы» по профилактике коррупционных правонарушений, конкурс для государственных и муниципальных служащих «Победим коррупцию вместе», а также детский творческий конкурс «Скажем коррупции – НЕТ!».

В пленарном заседании приняли участие общественники, в числе которых – член общественного совета при аппарате губернатора Нина Вдовенко, представители правительства ЯНАО, Курганской области и Москвы, силовых структур, местного самоуправления и СМИ.

Открывая пленарное заседание, модератор, член Общественной палаты округа Юрий Кукевич заявил, что без эффективной борьбы с коррупцией невозможен качественный рывок в развитии страны. Среди действенных мер профилактики он назвал общественный контроль за расходованием бюджетных средств.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сбербанк обучил студентов ТюмГУ работе с проблемными активами
Дмитрий Артюхов подписал два важных соглашения для благополучия ямальцев
Ямал представит свою продукцию на Рождественской ярмарке в Санкт-Петербурге
В Ноябрьске появились два новых пешеходных перехода
В Надыме оленеводам задолжали 4 миллиона рублей
Половина школьников из числа коренных ямальцев изучают родной язык
На полтора года отправили в спецшколу трудного подростка из Муравленко
На Ямале льготники получат поддержку на утилизацию и вывоз мусора
Полицейский с Ямала остался без кителя, мешая мужу убить жену
В бюджете Ямала обнаружились дополнительные 14 миллиардов рублей
По вине курильщика в Ноябрьске погибли женщина и 2-летний ребёнок
Ямалец завоевал золото на чемпионате DigitalSkills-2018
В Надыме пьяными задержаны юные наркоторговцы
На Ямале из–за морозов закрывают зимники
За минувшие сутки на Ямале зарегистрировано 17 ДТП