В Салехарде вновь говорили о коррупции

11 Дек. 08:35 2018-12-11T08:35:53+03:00

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В столице Арктического региона прошли мероприятия, посвящённые Международному дню борьбы с коррупцией.

По информации портала правительства ЯНАО, в программе – межрегиональный семинар-совещание, «круглые столы» по профилактике коррупционных правонарушений, конкурс для государственных и муниципальных служащих «Победим коррупцию вместе», а также детский творческий конкурс «Скажем коррупции – НЕТ!».

В пленарном заседании приняли участие общественники, в числе которых – член общественного совета при аппарате губернатора Нина Вдовенко, представители правительства ЯНАО, Курганской области и Москвы, силовых структур, местного самоуправления и СМИ.

Открывая пленарное заседание, модератор, член Общественной палаты округа Юрий Кукевич заявил, что без эффективной борьбы с коррупцией невозможен качественный рывок в развитии страны. Среди действенных мер профилактики он назвал общественный контроль за расходованием бюджетных средств.