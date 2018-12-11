2018-12-11T08:01:20+03:00
Происшествия

За минувшие сутки на дорогах Ямала в 20 ДТП пострадали 4 человека

Основная причина аварий – невнимательность водителей
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта Госавтоинспекции ЯНАОФото с сайта Госавтоинспекции ЯНАО
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По информации Госавтоинспекции ЯНАО, за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 20 ДТП, в результате которых 4 человека травмированы.

Так, 10 декабря около четырёх часов дня водитель «Renault», при повороте налево на нерегулируемом перекрестке улиц Нефтяников-Ленина города Муравленко совершил столкновение с автомобилем «DAF», который двигался по главной дороге. В результате ДТП водитель «Renault» был госпитализирован.

В этот же день около половины одиннадцатого часа вечера на 82 км автодороги "Коротчаево-Тазовский", водитель автомобиля «Suzuki» выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком «МАЗ». В результате столкновения три пассажира автомобиля «Suzuki» получили телесные повреждения.

С начала 2018 года на ямальских дорогах в 5315 зарегистрированных ДТП погибли 37 человек, в их числе 3 ребенка и 559 человек травмированы, в их числе 63 несовершеннолетних.

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