Погода на Ямале 11 декабря: пасмурно и небольшой снег
В Салехарде облачная погода и снегопад. Ветер юго-западный, западный 4-7 метров в секунду. Температура воздуха -15, -13 градусов.
В Ноябрьске облачная погода и небольшой снег. Ветер южный, юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха -8, -15 градусов.
В Новом Уренгое облачно и небольшой снег. Ветер западный, юго-западный 7-11 метров в секунду. Температура воздуха -9, -6 градусов.
В Лабытнанги облачно и снег. Ветер юго-западный, западный 4-6 метров в секунду. Ветер -12, -13 градусов.
В Надыме облачно и небольшой снег. Ветер юго-западный 6-10 метров в секунду. Температура воздуха -7, -4 градуса.
В Тарко-Сале облачная погода и небольшой снег. Ветер юго-западный 5-10 метров секунду. Температура воздуха -8,-7 градусов.
В Муравленко облачная погода и небольшой снег. Ветер юго-западный 6-10 метров в секунду. Температура воздуха -10, -13 градусов.