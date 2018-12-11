2018-12-11T07:12:07+03:00
Общество

Погода на Ямале 11 декабря: пасмурно и небольшой снег

Средняя температура воздуха в округе -9 градусов
Алена Кульмухаметова
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На Ямале небольшой снегНа Ямале небольшой снег
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В Салехарде облачная погода и снегопад. Ветер юго-западный, западный 4-7 метров в секунду. Температура воздуха -15, -13 градусов.

В Ноябрьске облачная погода и небольшой снег. Ветер южный, юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха -8, -15 градусов.

В Новом Уренгое облачно и небольшой снег. Ветер западный, юго-западный 7-11 метров в секунду. Температура воздуха -9, -6 градусов.

В Лабытнанги облачно и снег. Ветер юго-западный, западный 4-6 метров в секунду. Ветер -12, -13 градусов.

В Надыме облачно и небольшой снег. Ветер юго-западный 6-10 метров в секунду. Температура воздуха -7, -4 градуса.

В Тарко-Сале облачная погода и небольшой снег. Ветер юго-западный 5-10 метров секунду. Температура воздуха -8,-7 градусов.

В Муравленко облачная погода и небольшой снег. Ветер юго-западный 6-10 метров в секунду. Температура воздуха -10, -13 градусов.

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