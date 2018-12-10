2018-12-10T15:59:15+03:00
Общество

Зимник «Уренгой-Красноселькуп» закрыли по погодным условиям

Температура воздуха поднялась до -3 градусов
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта правительства ЯНАОФото с сайта правительства ЯНАО
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В полдень 10 декабря запрещено движение для всех видов транспорта по зимней автомобильной дороге «Уренгой – Красноселькуп». Это связано с повышением температуры воздуха до -3 С°. Специалисты отмечают, что зимник откроется при понижении температуры.

При этом на ледовой переправе «СалехардЛабытнанги» с 11:00 10 декабря открыто движение для всех видов транспорта общей массой до 5 тонн. Такое решение принято по результатам работы комиссии в составе представителей Дорожной дирекции ЯНАО, ГИМС, ГИБДД и подрядной организации.

Получить оперативную информацию о работе переправы «Салехард – Лабытнанги» и зимника «Уренгой – Красноселькуп» можно по телефону Дорожной дирекции ЯНАО: 8 (34922) 7-17-04.

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