Ёлку на Ямале можно купить за 84 рубля

10 Дек. 15:47 2018-12-10T15:47:09+03:00

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Специалисты департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО подготовили необходимую пояснительную информацию о процедуре заключения договоров купли-продажи лесных насаждений на заготовку и вывозку елей и (или) деревьев других хвойных пород.

Ямальцы желающие заготовить новогоднее дерево для собственных нужд, может в срок с 1 по 31 декабря 2018 года обратиться в лесничество с устным заявлением о заключении договора купли-продажи лесных насаждений. Допускается ежегодная заготовка и вывозка не более пяти новогодних деревьев на одного человека.

В 2018 году установлена следующая стоимость елей и деревьев других хвойных пород для новогодних праздников высотой: до 1 м – 84,00 руб. за 1 штуку; 1,1 - 2 м – 160,77 руб. за 1 штуку; 2,1 – 3 м –241,40 руб. за 1 штуку; 3,1 – 4 м – 320,36 руб. за 1 штуку; свыше 4,1 м – 402,17 руб. за 1 штуку.

Конкретные места, где можно будет заготовить новогоднее дерево, будут указаны при заключении договора купли-продажи.