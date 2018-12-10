В Салехарде снег во дворах чистят только на двух улицах

10 Дек. 14:59 2018-12-10T15:01:43+03:00

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«Требуется протаптывальщик тропинок. Зарплата 35 тысяч рублей» - эта шутка не радует жителей Салехарда, ведь тропинки они протаптывают сами к своим домам, при этом плату за очистку снега во дворах вносят своевременно.

Очередная комиссия из администрации Салехарда проверила состояние шести дворовых и придомовых территорий города, чтобы отследить своевременное освобождение от снега дворовых территорий и его вывоз. Две улицы порадовали комиссию.Все подъездные пути и тротуары тщательно очищены, снег вывезен. Остальные дворы не так порадовали комиссию – с первого взгляда видно, что снег давно не убирали. Замечаний выявлено много: не очищена парковка и проезд для машин, тротуары и подходы к подъездам. Жители сами протоптали себе тропинки между сугробами, образовавшимися перед подъездами.

- Особое внимание мы обращали на подходы к подъездам, как произведена очистка от снега тротуаров и подъездов для автомобилей. Обо всех выявленных нарушениях нами будет составлен акт и передан в надзорные органы для принятия решения, - отметил Николай Сорокин, инженер отдела коммунального хозяйства Департамента городского хозяйства.

Стоит отметить, что подобные рейдовые мероприятия теперь будут проводиться постоянно, два раза в неделю. Департамент городского хозяйства взял работу управляющих компаний и ТСЖ под более тщательный контроль.