2018-12-10T15:01:43+03:00
Общество

В Салехарде снег во дворах чистят только на двух улицах

Жители сами протаптывают себе тропинки между сугробами
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Фото с сайта администрации города СалехардФото с сайта администрации города Салехард
Изменить размер текста:

«Требуется протаптывальщик тропинок. Зарплата 35 тысяч рублей» - эта шутка не радует жителей Салехарда, ведь тропинки они протаптывают сами к своим домам, при этом плату за очистку снега во дворах вносят своевременно.

Очередная комиссия из администрации Салехарда проверила состояние шести дворовых и придомовых территорий города, чтобы отследить своевременное освобождение от снега дворовых территорий и его вывоз. Две улицы порадовали комиссию.Все подъездные пути и тротуары тщательно очищены, снег вывезен. Остальные дворы не так порадовали комиссию – с первого взгляда видно, что снег давно не убирали. Замечаний выявлено много: не очищена парковка и проезд для машин, тротуары и подходы к подъездам. Жители сами протоптали себе тропинки между сугробами, образовавшимися перед подъездами.

- Особое внимание мы обращали на подходы к подъездам, как произведена очистка от снега тротуаров и подъездов для автомобилей. Обо всех выявленных нарушениях нами будет составлен акт и передан в надзорные органы для принятия решения, - отметил Николай Сорокин, инженер отдела коммунального хозяйства Департамента городского хозяйства.

Стоит отметить, что подобные рейдовые мероприятия теперь будут проводиться постоянно, два раза в неделю. Департамент городского хозяйства взял работу управляющих компаний и ТСЖ под более тщательный контроль.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сбербанк обучил студентов ТюмГУ работе с проблемными активами
Дмитрий Артюхов подписал два важных соглашения для благополучия ямальцев
Ямал представит свою продукцию на Рождественской ярмарке в Санкт-Петербурге
В Ноябрьске появились два новых пешеходных перехода
В Надыме оленеводам задолжали 4 миллиона рублей
Половина школьников из числа коренных ямальцев изучают родной язык
На полтора года отправили в спецшколу трудного подростка из Муравленко
На Ямале льготники получат поддержку на утилизацию и вывоз мусора
Полицейский с Ямала остался без кителя, мешая мужу убить жену
В бюджете Ямала обнаружились дополнительные 14 миллиардов рублей
По вине курильщика в Ноябрьске погибли женщина и 2-летний ребёнок
Ямалец завоевал золото на чемпионате DigitalSkills-2018
В Надыме пьяными задержаны юные наркоторговцы
На Ямале из–за морозов закрывают зимники
За минувшие сутки на Ямале зарегистрировано 17 ДТП