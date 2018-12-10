В посёлке Пельвож капитально отремонтированы 11 домов

10 Дек. 14:24 2018-12-10T14:24:55+03:00

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Накануне состоялась рабочая поездка представителей админитсрации Салехарда в посёлок Пельвож. У ямальцев накопилось много вопросов по освещению поселка, капремонту жилфонда, социальных выплат.

Также были осмотрены жизненно важные объекты - электростанция, пожарное депо, вертолетная площадка, а также дома, в которых в этом году был проведен текущий и капитальный ремонт.

Всего в этом году в поселке отремонтировали 11 домов. Особое внимание бывшему зданию фельдшерско-акушерского пункта. Здание перевели в жилое помещение и после проведенной реконструкции там появились две трехкомнатные квартиры. Предназначены они для переселения жителей поселка из ветхого и аварийного жилья. Квартиры сделаны "под ключ", качественный ремонт, светлые и просторные комнаты. Уже в ближайшее время две семьи смогут туда заселиться.