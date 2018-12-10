2018-12-10T15:13:59+03:00
Происшествия

Попытки перевести 300 тысяч рублей мошенникам у жительницы Муравленко оказались неудачными

В ответ от брокеров послышались угрозы
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жительница Ямала решила заработать на торгах и очень удачно, что ей это не удалось. Мошенники были в ярости.

По информации УМВД ЯНАО, 5 декабря в дежурную часть полиции Муравленко обратилась жительница города с заявлением о мошенничестве. Женщина рассказала полицейским, что неизвестные, представившись работниками брокерской компании, обманным путем пытались завладеть ее деньгами в сумме более 307 тысяч рублей.

Выяснилось, что на сайте брокерской компании женщина при оформлении документов перевела на указанный счет около 7 тысяч рублей. После чего под предлогом заработка на валюте и акциях лжесотрудники компании сообщили, что необходимо внести 300 тысяч рублей. Заявительница пыталась перевести указанную сумму, однако по не зависящим от нее причинам попытки оказались неудачными. После чего в ее адрес от злоумышленников стали поступать угрозы и требования перевода. Она поняла, что это мошенники и обратилась в полицию.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сбербанк обучил студентов ТюмГУ работе с проблемными активами
Дмитрий Артюхов подписал два важных соглашения для благополучия ямальцев
Ямал представит свою продукцию на Рождественской ярмарке в Санкт-Петербурге
В Ноябрьске появились два новых пешеходных перехода
В Надыме оленеводам задолжали 4 миллиона рублей
Половина школьников из числа коренных ямальцев изучают родной язык
На полтора года отправили в спецшколу трудного подростка из Муравленко
На Ямале льготники получат поддержку на утилизацию и вывоз мусора
Полицейский с Ямала остался без кителя, мешая мужу убить жену
В бюджете Ямала обнаружились дополнительные 14 миллиардов рублей
По вине курильщика в Ноябрьске погибли женщина и 2-летний ребёнок
Ямалец завоевал золото на чемпионате DigitalSkills-2018
В Надыме пьяными задержаны юные наркоторговцы
На Ямале из–за морозов закрывают зимники
За минувшие сутки на Ямале зарегистрировано 17 ДТП