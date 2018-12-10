Попытки перевести 300 тысяч рублей мошенникам у жительницы Муравленко оказались неудачными

10 Дек. 13:59 2018-12-10T15:13:59+03:00

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Жительница Ямала решила заработать на торгах и очень удачно, что ей это не удалось. Мошенники были в ярости.

По информации УМВД ЯНАО, 5 декабря в дежурную часть полиции Муравленко обратилась жительница города с заявлением о мошенничестве. Женщина рассказала полицейским, что неизвестные, представившись работниками брокерской компании, обманным путем пытались завладеть ее деньгами в сумме более 307 тысяч рублей.

Выяснилось, что на сайте брокерской компании женщина при оформлении документов перевела на указанный счет около 7 тысяч рублей. После чего под предлогом заработка на валюте и акциях лжесотрудники компании сообщили, что необходимо внести 300 тысяч рублей. Заявительница пыталась перевести указанную сумму, однако по не зависящим от нее причинам попытки оказались неудачными. После чего в ее адрес от злоумышленников стали поступать угрозы и требования перевода. Она поняла, что это мошенники и обратилась в полицию.