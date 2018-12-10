С начала года на Ямале построили 218 многоквартирных домов

10 Дек. 13:49 2018-12-10T13:49:02+03:00

Больше всех новосёлов в Салехарде

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В столице арктического региона в стадии строительства находятся 20 многоквартирников общей площадью 39,7 тыс. м2. Салехард уже перевыполнил план по вводу жилья, плановые показатели были 32,7 тыс. м2 жилья на 2018 год.

Всего же, по данным правительства ЯНАО, с начала года в округе разрешение на ввод получили 218 домов, общая площадь жилья в которых составила 98,1 тыс. м2. В 35 многоквартирниках в капитальном исполнении разместились 1 712 квартир Остальные 23,8 тыс. м2 составили объекты индивидуального жилищного строительства, а это 183 новых частных жилых дома в округе.

Меньше тысячи введено в Красноселькупском, Пуровском и Надымском районах.

В департаменте строительства ЯНАО отметили, что основной объём ввода жилья приходится обычно на последние месяцы года. Новые благоустроенные дома строятся во всех муниципалитетах округа. В планах строителей – ввести в 2018 году 200,1 тыс. м2 жилья. Всего в настоящее время на Ямале строится 288 многоквартирных домов общей площадью 697,5 тыс. м2.