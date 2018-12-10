2018-12-10T13:00:52+03:00
Общество

В Салехарде предприятие оштрафовано за отказ принять инвалида на должность бухгалтера

Женщина нашла работу в другом месте
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта прокуратуры ЯНАОФото с сайта прокуратуры ЯНАО
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Навыки бухгалтера женщины с инвалидностью на предприятии не пригодились. Прокуратура проверила законность отказа в приёме на работе.

По поручению прокуратуры автономного прокуратурой г.Салехарда проведена проверка законности отказа АО «Салехардагро» в трудоустройстве инвалида на заквотированную должность бухгалтера.

По данным прокуратуры ЯНАО, Центр занятости населения Салехарда направил женщину с инвалидностью для трудоустройства на предприятие. Однако заместителем директора АО «Салехардагро» незаконно отказано инвалиду в приеме на работу. Женщина без работы не осталась и трудоустроилась к другому работодателю.

По данному факту прокуратурой Салехарда в отношении виновного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении и назначен штраф в пять тысяч рублей.

В интересах местной жительницы в Лабытнангский городской суд направлено исковое заявление о взыскании с общества морального вреда, причиненного инвалиду незаконными действиями работодателя.

Решением Лабытнангского городского суда в пользу женщины взыскано 25 тысяч рублей.

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