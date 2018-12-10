2018-12-10T12:32:26+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое мошенники обманули ребёнка

Деньги перевела его мама
Алена Кульмухаметова
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Женщина "нашла" мошенника на сайте объявленийЖенщина "нашла" мошенника на сайте объявленийФото: Татьяна Коркина
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Требование оплатить стопроцентную стоимость товара не смутило жительницу Нового Уренгоя. Посылку с вещами для ребенка она так и не дождалась.

По данным УМВД ЯНАО, 7 декабря в полицию Нового Уренгоя обратилась Стражам порядка она рассказала, что на сайте бесплатных объявлений нашла объявление о продаже детских товаров. Лжепродавец пояснил, что необходимо оплатить полную стоимость покупки для доставки товара покупателю. Женщина перевела на указанный злоумышленником банковский счет 8 500 рублей. Товар до настоящего времени ей не доставлен.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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