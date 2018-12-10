В Новом Уренгое мошенники обманули ребёнка
Требование оплатить стопроцентную стоимость товара не смутило жительницу Нового Уренгоя. Посылку с вещами для ребенка она так и не дождалась.
По данным УМВД ЯНАО, 7 декабря в полицию Нового Уренгоя обратилась Стражам порядка она рассказала, что на сайте бесплатных объявлений нашла объявление о продаже детских товаров. Лжепродавец пояснил, что необходимо оплатить полную стоимость покупки для доставки товара покупателю. Женщина перевела на указанный злоумышленником банковский счет 8 500 рублей. Товар до настоящего времени ей не доставлен.
По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.