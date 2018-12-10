В Пуровском районе до конца года ключи от новых квартир получат 266 семей

10 Дек. 11:59 2018-12-10T12:01:22+03:00

Новые дома введут в эксплуатацию до конца года Фото: Татьяна Коркина

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До конца года в Пуровском районе планируют ввести в эксплуатацию как минимум 13 тысяч квадратных метров жилья. Как сообщили в департаменте строительства, архитектуры и жилищной политики районной администрации.

Всего же ключи от квартир получат 266 человек.

На данный момент уже введено более двух тысяч квадратных метров индивидуальной жилой застройки. Также в райцентре реконструировали 8-квартирник по улице Авиаторов, а это ещë пол-тысячи квадратных метров жилья.

До конца декабря в поселениях района будут сданы несколько многоквартирников, общая площадь сданного жилья составит более десяти тысяч квадратных метров. В Уренгое практически готовы к заселению общежитие на 18 квартир и дом на 35 квартир. Застройщик сделал новогодний подарок и жителям Халясавэя – новый 39-квартирник также в скором времени примет новоселов.

В Тарко-Сале готовится к сдаче 5-этажный дом на 104 квартиры по улице Таежной.

По последним данным службы Госстройнадзора, до конца года планируют завершить оформление всей необходимой документации по вводу еще двух объектов жилого строительства. Также застройщик готовит к сдаче 4-этажный дом по улице Геологов, что поможет улучшить жилищные условия еще 32-м таркосалинским семьям, а в Пурпе переселенцам из аварийного жилья готовят 27 квартир в новой трëхэтажке по улице Лермонтова.

Всего до конца года в эксплуатацию введут 15,5 тысяч квадратных метров жилья.