На Ямале встретились 200 журналистов из 25 стран мира

10 Дек. 11:31 2018-12-10T11:31:32+03:00

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Церемония открытия международного форума средств массовой информации «Arctic Media World» состоялась сегодня на Ямале. В медиаконгрессе принимают участие более 200 журналистов из 25 стран мира.

«Арктический медиамир» - первое в истории Ямала масштабное мероприятие такого формата, которое объединило представителей медиаиндустрии циркумполярного региона, ведущих экспертов, учёных и политиков для обсуждения актуальных вопросов развития арктических территорий. В работе циркумполярного конгресса участвуют директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова и председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв.

- Сегодня очень мало информации в России и за рубежом о том, чем живёт Арктика. Именно поэтому мы вместе с коллегами из Союза журналистов России создали арктический клуб. На вашей территории случается огромное количество интересных вещей. Мы будем рассказывать обо всём, что происходит вдоль Северного морского пути, эта тема будет активно развиваться, - сказал Владимир Соловьёв.

Программа конгресса включает в себя обширную деловую часть. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов выступил с докладом на одной из главных тематических площадок форума «Экология в Арктике».