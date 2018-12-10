2018-12-10T10:32:20+03:00
Общество

В Тарко-Сале стартует IV региональный чемпионат по стандартам «WorldSkills»

Конкурсные задания будут состоять из четырех модулей
Алена Кульмухаметова
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В Пуровском районе 10 декабря стартует IV региональный чемпионат по стандартам «WorldSkills», компетенции «Лабораторный химический анализ. Юниоры». Он пройдёт на базе таркосалинского Центра естественных наук.

В чемпионате WorldSkills Russia принимает участие команда из пяти учащихся общеобразовательных школ Тарко-Сале. Конкурсные задания будут состоять из четырех модулей.

Для организации мероприятия в Центре естественных наук приобрели специальное оборудование, обеспечивающее возможность проведения чемпионата по данной компетенции. Два педагога учреждения прошли подготовку сертифицированных экспертов, имеющих право организации и проведения чемпионата регионального уровня.

Также, в рамках регионального чемпионата планируется проведение круглого стола по теме «Юниоры WorldSkills: раннее развитие профессиональных компетенций».

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