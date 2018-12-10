2018-12-10T10:00:14+03:00
Общество

Ямальские архивисты празднуют вековой юбилей службы

В 2019 году появится новый механизм доступа
Алена Кульмухаметова
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Ямальцы могут получить доступ к архивным фондам, не выходя из дома. Войти можно через автоматизированную систему «Межархивный краткий справочник по фондам ЯНАО». По данным правительства ЯНАО, в 2019 году появится новый механизм доступа – через федеральную информационную систему или через информационную систему субъекта. У пользователей будет возможность просмотреть и скопировать на электронные носители созданные копии архивных документов.

В Музейно-выставочном комплексе имени Шемановского в честь столетия архивной службыпрошла историко-документальная выставка «Архивы – хранители истории», которая была дополнена объёмными инсталляционными композициями, в частности, макетом комнаты архива периода сороковых годов прошлого века и макетом помещения современного архива.

В следующем году планируется переезд Государственного архива региона в новое специализированное здание в Салехарде: это перемещение более 85-ти тысяч единиц хранения по схеме «от полки к полке». Новоселья в системе ямальских архивов продолжатся: также в 2019-м ожидается завершение строительства центра национальных культур в Яр-Сале, в котором планируется разместить муниципальный архив. Кроме того, на следующий год запланировано проведение окружного конкурса юношеских исследовательских работ «Юный архивист ЯНАО» и конкурса рисунков «Архив будущего».

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