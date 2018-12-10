На Ямале прикрыли 25 сайтов, предлагающих поддельный алкоголь

10 Дек. 09:41 2018-12-10T09:41:43+03:00

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Сайты были выявлены не за один день. Мониторинг сети вёлся с начала года. Прокуратура выявила за 11 месяцев порталов, где открыто предлагали купить алкоголь сомнительного качества.

- За 11 месяцев 2018 года в ходе мониторинга информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» прокурорами городов Новый Уренгой, Салехард, Лабытнанги и Ноябрьск выявлены IP-адреса 25 сайтов, на которых размещалась информация о продаже алкогольной продукции, в том числе алкогольных дубликатов известных брендов спиртных напитков (контрафактная продукция), а также допускавшие возможность дистанционного приобретения спиртного. Указанные сайты на момент проверок были доступны неограниченному кругу лиц, - сообщает прокуратура ЯНАО.

По результатам проверок, прокурорами автономного округа в суд направлены заявления о признании информации на указанных сайтах запрещенной к распространению на территории Российской Федерации и запретить доступ к их ресурсам.

Требования прокуроров суд удовлетворил в полном объеме.

В настоящее время по инициативе прокуратуры доступ к данным сайтам заблокирован.