Ямальских врачей оптимизация не коснётся

10 Дек. 08:53 2018-12-10T08:53:57+03:00

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С января 2019 года на Ямале в рамках национального проекта «Здравоохранение» планируется оптимизация системы здравоохранения, суть которой – в изменении штатной численности больниц и поликлиник.

По данным директора департамента здравоохранения Сергея Новикова, из штатного расписания исключат 295,5 ставок. Из них около 85 процентов – вакантные, не используемые в учреждениях уже несколько лет. Их абсолютное большинство не относится к медицинскому персоналу.

Штаты ямальских больниц необходимо привести в соответствие новым документам. Больше не будет санитарок-буфетчиц и санитарок-мойщиц, существовавших ещё с советских времён. Теперь будут отдельные ставки санитарок, имеющих в обязательном порядке соответствующее образование, раздатчиц пищи, мойщиц посуды.

Изменения, например, коснутся передвижных медицинских бригад окружного противотуберкулёзного диспансера. Несколько раз в год они выезжали в районы для того, чтобы сделать флюорографию сельскому населению. Сегодня эти функции переданы центральным районным больницам. Их специалисты посещают тундру и фактории с мобильным оборудованием. Диспансер же будет заниматься уточнением диагноза и непосредственно лечением болезни.

Из ставок, которые не являются вакантными, а их 49, по 27 уже принято решение, и люди переходят на другие должности в своих учреждениях. Фактическое сокращение затронет 22 человека.

Между тем, администрациям медицинских организаций рекомендовано предпринять все меры для трудоустройства попадающих под сокращение работников. Грядущие изменения не повлияют на качество и доступность оказания медицинской помощи, подчеркнул директор департамента.