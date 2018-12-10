За минувшие выходные на Ямале в 27 ДТП пострадали 2 человека

10 Дек. 08:27 2018-12-10T08:27:00+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал пешеход, случилось утром 8 декабря в Новом Уренгое.

По данным Госавтоинспекции ЯНАО, около 7 часов утра водитель автомобиля Chevrolet, двигаясь по улице Проезд в районе аэропорта города Новый Уренгой, сбил пешехода, который переходил проезжую часть по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеход был госпитализирован.

Ещё одна авария с пострадавшим также случилась 8 декабря. Около двух часов дня водитель автомобиля Mersedes, двигаясь по улице Магистральная города Новый Уренгой въехал на стоящий автомобиль Тoyota, который находился на обочине. Вследствие происшествия водитель автомобиля Mersedes получил телесные повреждения.

За прошедшие выходные на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 27 ДТП, в результате которых 2 человека травмированы.

С начала 2018 года на ямальских дорогах в 5294 зарегистрированных ДТП погибли 37 человек, в их числе 3 ребенка и 554 человек травмированы, в их числе 63 несовершеннолетних.