2018-12-10T08:01:06+03:00
Происшествия

Вахтовик из Тюмени устроил поножовщину в Уренгое

Мужчину задержали на следующий день
Алена Кульмухаметова
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Долго бегать от стражей порядка вахтовику из Тюмени не удалось. Уже на следующий день после преступления он был задержан.

По информации УМВД ЯНАО, 5 декабря в отделение полиции посёлка Уренгой поступило сообщение из поселковой больницы о том, что к ним за медицинской помощью обратился мужчина с ножевым ранением, который госпитализирован в реанимационное отделение больницы.

Оперативникиустановили личность злоумышленника, причинившего потерпевшему тяжкий вред здоровью. Им оказался ранее не судимый житель Тюмени, работающий на территории Пуровского района вахтовым методом в одной организации с потерпевшим. Выяснилось, что в ходе совместного застолья между мужчинами произошла ссора, в результате которого 41-летний коллега ранил в живот спорщика, после чего скрылся с места происшествия. На следующий день после происшествия злоумышленник установлен и задержан полицейскими, в отделении полиции он дал признательные показания.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

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