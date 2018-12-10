Погода на Ямале 10 декабря: облачно и небольшой снег
В Салехарде переменная облачность, небольшой снег. Ветер южный, юго-западный 6-9 метров в секунду. Температура воздуха: -14, - 8 градусов.
В Ноябрьске переменная облачность, небольшой снег. Ветер южный, юго-западный 6-9 метров в секунду. Температура воздуха: -11, -8 градусов.
В Новом Уренгое облачная погода и небольшой снег. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха: -8, -13 градусов.
В Надыме пасмурная погода, небольшой снег. Ветер юго-западный, западный 6-8 метров в секунду. Температура воздуха: -6, -13 градусов.
В Тарко-Сале пасмурно и небольшой снег. Ветер юго-западный, западный 6-10 метров в секунду. Температура воздуха: -8,-12 градусов.
В Лабытнанги пасмурно и небольшой снег. Ветер юго-западный, западный 6-9 метров в секунду. Температура воздуха: -15, -6 градусов.
В Муравленко облачная погода и небольшой снег. Ветер южный, юго-западный, западный 6-10 метров в секунду. Температура воздуха: -11, -12 градусов.