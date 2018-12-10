2018-12-10T07:02:08+03:00
Общество

Погода на Ямале 10 декабря: облачно и небольшой снег

На всей территории округа установилась пасмурная погода
Алена Кульмухаметова
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На Ямале морозы отступилиНа Ямале морозы отступилиФото: Татьяна Коркина
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В Салехарде переменная облачность, небольшой снег. Ветер южный, юго-западный 6-9 метров в секунду. Температура воздуха: -14, - 8 градусов.

В Ноябрьске переменная облачность, небольшой снег. Ветер южный, юго-западный 6-9 метров в секунду. Температура воздуха: -11, -8 градусов.

В Новом Уренгое облачная погода и небольшой снег. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха: -8, -13 градусов.

В Надыме пасмурная погода, небольшой снег. Ветер юго-западный, западный 6-8 метров в секунду. Температура воздуха: -6, -13 градусов.

В Тарко-Сале пасмурно и небольшой снег. Ветер юго-западный, западный 6-10 метров в секунду. Температура воздуха: -8,-12 градусов.

В Лабытнанги пасмурно и небольшой снег. Ветер юго-западный, западный 6-9 метров в секунду. Температура воздуха: -15, -6 градусов.

В Муравленко облачная погода и небольшой снег. Ветер южный, юго-западный, западный 6-10 метров в секунду. Температура воздуха: -11, -12 градусов.

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