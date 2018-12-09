В Красноселькупском районе предприниматель торговал просроченными булками
Предпринимателя из Красноселькупского района (с. Толька) наказали за торговлю просроченной продукцией. Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по ЯНАО, на магазин «Мечта», который принадлежит ИП Гаясову Р.А., пожаловались местные жители. По их словам, предприниматель реализует продовольственные товары с истёкшим сроком годости.
Помимо того, что информация подтвердилась, специалисты обнаружили, что в магазине продаются хлебобулочные изделия без маркировки на товарах.
Сотрудники Роспотребнадзора подали иск в защиту прав, свобод и законных интересов лиц о признании действий предпринимателя противоправными. Кроме этого, Управление обязало предпринимателя довести до сведения потребителей при реализации хлебобулочных изделий информацию о товаре и его изготовителе. Исковые требования полностью удовлетворены.