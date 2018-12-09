2018-12-09T13:48:54+03:00
Общество

В Красноселькупском районе предприниматель торговал просроченными булками

Продукция продавалась в магазине "Мечта"
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Красноселькупском районе предприниматель торговал просроченными булкамиВ Красноселькупском районе предприниматель торговал просроченными булкамиФото: Татьяна Коркина
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Предпринимателя из Красноселькупского района (с. Толька) наказали за торговлю просроченной продукцией. Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по ЯНАО, на магазин «Мечта», который принадлежит ИП Гаясову Р.А., пожаловались местные жители. По их словам, предприниматель реализует продовольственные товары с истёкшим сроком годости.

Помимо того, что информация подтвердилась, специалисты обнаружили, что в магазине продаются хлебобулочные изделия без маркировки на товарах.

Сотрудники Роспотребнадзора подали иск в защиту прав, свобод и законных интересов лиц о признании действий предпринимателя противоправными. Кроме этого, Управление обязало предпринимателя довести до сведения потребителей при реализации хлебобулочных изделий информацию о товаре и его изготовителе. Исковые требования полностью удовлетворены.

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