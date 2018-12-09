2018-12-09T00:25:24+03:00
Общество

Погода на Ямале 9 декабря: переменная облачность

Днём до - 9 градусов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Погода на Ямале 9 декабря: переменная облачностьПогода на Ямале 9 декабря: переменная облачностьФото: Татьяна Коркина
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На Ямале сегодня, 9 декабря, ожидается переменная облачность. Температура воздуха ночью -10…-12 C, днём -9…-11 C. Влажность воздуха – 89%, атмосферное давление 756 мм рт.ст.. Ветер южный, 1,9-2,5 м/с.

По народному календарю 9 декабря – Юрьев День (Юрия Холодного, Егорий Зимнего). В этот день в старину ходили слушать воду в колодцах. Если вода не колыхалась, то зима будет тёплая. Если слышались звуки – значит, впереди сильные морозы и вьюга. Если до этого дня выпадет много снега, то к 6 мая скот уже будет щипать травушку в полях.

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