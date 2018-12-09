Погода на Ямале 9 декабря: переменная облачность

9 Дек. 00:25 2018-12-09T00:25:24+03:00

Изменить размер текста: A A

На Ямале сегодня, 9 декабря, ожидается переменная облачность. Температура воздуха ночью -10…-12 C, днём -9…-11 C. Влажность воздуха – 89%, атмосферное давление 756 мм рт.ст.. Ветер южный, 1,9-2,5 м/с.

По народному календарю 9 декабря – Юрьев День (Юрия Холодного, Егорий Зимнего). В этот день в старину ходили слушать воду в колодцах. Если вода не колыхалась, то зима будет тёплая. Если слышались звуки – значит, впереди сильные морозы и вьюга. Если до этого дня выпадет много снега, то к 6 мая скот уже будет щипать травушку в полях.