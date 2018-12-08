2018-12-08T14:47:52+03:00
Общество

На Ямале пройдёт прямая линия по вопросам противодействия коррупции

Звонить нужно завтра, 9 декабря
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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На Ямале пройдёт прямая линия по вопросам противодействия коррупцииНа Ямале пройдёт прямая линия по вопросам противодействия коррупцииФото: Татьяна Коркина
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На Ямале завтра, 9 декабря, в Международный день борьбы с коррупцией будет работать прямая линия по вопросам противодействия коррупции.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, жители округа смогут позвонить по телефону и сообщить об имеющихся у них сведениях о проявлениях коррупции, в том числе со стороны сотрудников органов внутренних дел.

Звонить нужно с 9 до 12 часов по телефону: 7-60-77.

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