На Ямале пройдёт прямая линия по вопросам противодействия коррупции

8 Дек. 14:47 2018-12-08T14:47:52+03:00

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На Ямале завтра, 9 декабря, в Международный день борьбы с коррупцией будет работать прямая линия по вопросам противодействия коррупции.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, жители округа смогут позвонить по телефону и сообщить об имеющихся у них сведениях о проявлениях коррупции, в том числе со стороны сотрудников органов внутренних дел.

Звонить нужно с 9 до 12 часов по телефону: 7-60-77.