На Ямале пройдёт прямая линия по вопросам противодействия коррупции
Звонить нужно завтра, 9 декабря
На Ямале пройдёт прямая линия по вопросам противодействия коррупцииФото: Татьяна Коркина
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На Ямале завтра, 9 декабря, в Международный день борьбы с коррупцией будет работать прямая линия по вопросам противодействия коррупции.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, жители округа смогут позвонить по телефону и сообщить об имеющихся у них сведениях о проявлениях коррупции, в том числе со стороны сотрудников органов внутренних дел.
Звонить нужно с 9 до 12 часов по телефону: 7-60-77.