2018-12-08T11:30:17+03:00
Происшествия

В Надымском районе от двусторонней пневмонии скончался шестилетний мальчик

Тем не менее, на территории муниципалитета эпидемии нет
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Надымском районе от двусторонней пневмонии скончался шестилетний мальчикВ Надымском районе от двусторонней пневмонии скончался шестилетний мальчикФото: Татьяна Коркина
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В Надымском районе скончался шестилетний мальчик из посёлка Пангоды от внебольничной двусторонней пневмонии. Информацию о трагедии подтвердили в пресс-службе администрации муниципалитета. Однако сообщается, что подтверждений того, что заболевание ребёнка связано со случаями выявления пневмоний в надымских школах, нет. Не регистрировались в посёлке и ограничительные меры по этому заболеванию.

Также вчера были выписаны четверо учащихся школы №6, которые ранее проходили лечение. По решению Управления Роспотребнадзора по ЯНАО, средняя школа, в которой разобщен коллективы детей, полноценно будет работать после 9 декабря. Девятая школа работает в штатном режиме, отменены только массовые мероприятия до 17 декабря.

В сообщении отмечается, что на территории района эпидемии пневмонии нет, новых случаев заболевания пневмонией на территории Надымского района не зарегистрировано.

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