2018-12-08T11:20:17+03:00
Общество

На Ямале испытания Системы-112 оказались успешными

Она соответствует требованиям технического задания
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: Правительство ЯНАОФото: Правительство ЯНАО
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В Салехарде подвели итоги испытаний системы-112. По словам заместителя директора окружного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Сергея Юдина, по итогам приёмочных испытаний комиссия решила признать испытания успешными, система-112 соответствует требованиям технического задания и рекомендована к приёму в постоянную эксплуатацию.

- Были отработаны сценарии приёма вызова в соответствии с методическими требованиями, утверждёнными МЧС России, - рассказал он.

Система-112 — это система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории России. Она предназначена для обеспечения оказания экстренной помощи населению при угрозах жизни и здоровья.

Как сообщили в пресс-службе Правительства ЯНАО, комиссия изучила функционирование системы-112 на муниципальных объектах испытаний и в окружном Центре обеспечения вызовов, ознакомилась с проектными решениями по структуре и технологической архитектуре ямальской системы, с её технической оснащённостью и организацией взаимодействия с диспетчерскими службами

Напомним, в опытную эксплуатацию сегмент системы-112 был введён в Салехарде в декабре 2017 года.

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